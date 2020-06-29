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AK Parti'den HDP'ye soru: Gizli ittifakı kimle ya da kimlerle yaptınız? |Video

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Giriş: 29.06.2020 21:28
Güncelleme:29.06.2020 21:31
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bundan sonra kimseyle gizli ittifak yapmayacağız' sözleri sonrası A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP'ye bu sözlere açıklık getirilmesi gerektiğini ifade etti. Özkan, HDP'ye 'Milletten gizlenen ittifak kim ya da kimlerle yapılmıştır? İttifak neden gizlenmiştir? Hangi konuları konuştunuz, hangi konularda mutabakata vardınız?" sorunuları sordu ve seçmenlere bir açıklama borçları olduğunu bu sorulara açıklık getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Bundan sonra kimseyle gizli ittifak yapmayacağız' sözleri sonrası A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP'ye bu sözlere açıklık getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özkan, HDP'ye 'Milletten gizlenen ittifak kim ya da kimlerle yapılmıştır? İttifak neden gizlenmiştir? Hangi konuları konuştunuz, hangi konularda mutabakata vardınız?" sorunuları sordu ve seçmenlere bir açıklama borçları olduğunu bu sorulara açıklık getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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