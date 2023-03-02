AK Parti’den “Evim evindir” projesinin ardından “Kardeş aile” projesi

"Evim evindir" projesi ile hayırseverlerin Başkent'teki boş evlerine binlerce depremzedenin yerleşmesini sağlayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, şimdi de "Kardeş aile" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında isteyenler depremzedeleri kendi evlerinde misafir edebilecek.

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