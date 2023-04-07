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AK Parti'den DSP'ye ziyaret! Programda neler var?

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 11:15
Son dakika haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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