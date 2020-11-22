AK Parti’den dikkat çeken ırkçılık raporu! Listenin başında Almanya var

AK Parti'nin Avrupa'daki ırkçı saldırıları raporlaştırdı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre'deki ırkçılığı gözler önüne seren rapora göre; saldırılar 5 yılda yüzde 320 oranında arttı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Batı'daki ırkçı saldırıların ulaştığı boyutları gözler önüne seren bir rapor hazırladı. Çarpıcı raporda, dünya genelinde ırkçı saldırıların yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekildi. Bu saldırıların Batı'da 5 yılda yüzde 320 yükseldiği belirtildi.

Rapora göre, saldırıların ana merkezi Almanya ve saldırılara ilişkin Almanya'da son 5 yılda gerçekleşen 6 farklı olay örnek gösterildi.

Temmuz 2016'da Münih'te ırkçı teröristin bir alışveriş merkezine yaptığı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği rapordaki örneklerden biri.

1 Ocak 2019'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop kentinde ırkçı bir teröristin aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürmesi olayında da 8 kişinin yaralandığı örneği de raporda yer aldı.

14 Şubat'ta ırkçı terör örgütü kurdukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 12 kişinin gözaltına alındığı, 20 Şubat'ta ise iki kafeye düzenlenen ırkçı terörist saldırısında 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Raporda, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika Ve İsviçre'de bugüne kadar yaşanan olaylar da yer aldı.

Raporda, İngiltere'de Haziran 2016'da Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Cami yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmesi sonucu

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise yaralandığı anlatıldı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AB ve Avrupa Konseyi'ne Batı'da artan ırkçılık ve nefret söylemi ile mücadelede "hassas ve duyarlı olma çağrısı" yaptı.

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