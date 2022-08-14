14 Ağustos 2022, Pazar
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AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Canan Kaftancıoğlu'na "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır" çıkışı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefetin iftiralarına sert tepki. Sözcü Çelik resmi sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alan CHP'li Canan Kaftancıoğluna "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır." ifadeleriyle sert çıktı.