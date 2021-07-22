AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'in "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklamada bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya yanıt veren savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi. Tepkiler peş peşe geldi.

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