22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2021 10:34
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'in "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklamada bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya yanıt veren savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi. Tepkiler peş peşe geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize yine sele teslim | A Haber sel bölgesinde
Rize yine sele teslim | A Haber sel bölgesinde
Rize'deki selde can pazarı | Mahsur kalanları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Rize'deki selde can pazarı | Mahsur kalanları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi!
CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi!
İstanbulda sivrisinek sorunu büyüyor! 5 ilçede daha sıçradı
İstanbulda sivrisinek sorunu büyüyor! 5 ilçede daha sıçradı
Bakan Koca'dan aşı paylaşımı!
Bakan Koca'dan aşı paylaşımı!
Sosyal medya düzenlemesi yolda
Sosyal medya düzenlemesi yolda
Yine CHP yine skandal! Kurbana bunu layık gördüler
Yine CHP yine skandal! Kurbana bunu layık gördüler
Mehmetçik'ten yaz temizliği
Mehmetçik'ten yaz temizliği
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme
Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme
İletişim Başkanlığı’ndan medyanın fonlanması ile ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı’ndan medyanın fonlanması ile ilgili açıklama
Kovid-19'da son durum!
Kovid-19'da son durum!
Daha Fazla Video Göster