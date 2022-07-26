26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'den CHP'li Çetin Arık'ın asılsız iddialarına videolu cevap! "Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"

AK Parti'den CHP'li Çetin Arık'ın asılsız iddialarına videolu cevap! "Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 12:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'de millet ile buluştu. Erdoğan'ın kentteki mitingine 70 bin kişi katıldı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, mitinge işçilerin zorla götürüldüğünü iddia etti. Arık'ın yalanı AK Parti Kayseri teşkilatının yayınladığı video ile çöktü. Öte yandan 24 Temmuz'da Balıkesir'de düzenlenen CHP mitingine yurdun dört bir yanından teşkilatların taşındığı gözler önüne serildi. Buna rağmen CHP'nin 12 bin kişiyi geçememesi dikkat çekti.
Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırılıyor
Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor
Demirtaş’ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi?
Tanju Özcan CHP'den ihraç edilecek mi?
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bolu’da zehirlenenlerin sayısı 141’e yükseldi
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
Türkiye ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
İtirafçı HDP’li Demirtaş’ın yalanını çökertti!
İtirafçı HDP'li Demirtaş'ın yalanını çökertti!
Alevler geceyi aydınlattı!
Alevler geceyi aydınlattı!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Daha Fazla Video Göster