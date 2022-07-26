AK Parti'den CHP'li Çetin Arık'ın asılsız iddialarına videolu cevap! "Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'de millet ile buluştu. Erdoğan'ın kentteki mitingine 70 bin kişi katıldı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, mitinge işçilerin zorla götürüldüğünü iddia etti. Arık'ın yalanı AK Parti Kayseri teşkilatının yayınladığı video ile çöktü. Öte yandan 24 Temmuz'da Balıkesir'de düzenlenen CHP mitingine yurdun dört bir yanından teşkilatların taşındığı gözler önüne serildi. Buna rağmen CHP'nin 12 bin kişiyi geçememesi dikkat çekti.