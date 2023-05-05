AK Parti'den Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi

AK Parti, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Büyük İstanbul Mitingi'ne ulaşım için bir rehber hazırladı. İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs kaldırılacağı belirtilirken, Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri de yapılacak. Ayrıca Atatürk Havalimanı metrosu ile doğrudan da erişim sağlanabilecek.