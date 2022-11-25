25 Kasım 2022, Cuma
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AK Parti’den Büyük İstanbul buluşması! Stadyumda 2023 seçimleri için toplantı yapılacak
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Kasım'da İstanbul'da geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına ilişkin bilgiler verdi. Kabaktepe, stadyum zemininin korunması için de tüm tedbirlerin alındığını söyledi.