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AK Parti’den Büyük İstanbul buluşması! Stadyumda 2023 seçimleri için toplantı yapılacak

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 16:45
Güncelleme:25.11.2022 16:45
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Kasım'da İstanbul'da geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına ilişkin bilgiler verdi. Kabaktepe, stadyum zemininin korunması için de tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
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