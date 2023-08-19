19 Ağustos 2023, Cumartesi
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AK Parti’den belediyelere yönelik hizmet anketi! İmamoğlu ve Yavaş hizmette sınıfta kaldı
AK Parti, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin hizmetleriyle ilgili anket yaptırdı. Anket sonucuna göre, İstanbul ve Ankaralılar mevcut CHP'li belediye başkanlarını başarısız bulduğunu belirtti. Bu arada AK Partili belediye başkanlarından da vaatlerinin en az yüzde 60'ını yerine getirenler tekrar değerlendirilecek.