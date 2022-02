AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasının 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında, "Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız" dedi.

