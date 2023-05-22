22 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'den 28 Mayıs öncesi Zafer Partisi'ne ziyaret
Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü." ifadelerini kullandı. Özdağ ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.