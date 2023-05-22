AK Parti'den 28 Mayıs öncesi Zafer Partisi'ne ziyaret

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü." ifadelerini kullandı. Özdağ ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

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