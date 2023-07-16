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AK Parti’den 15 Temmuz’a özel video! Türk milletinin direnişi anlatıldı

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Giriş: 16.07.2023 09:06
AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin video hazırladı. Paylaşımda darbe girişimi sırasında Türk milletinin direnişini anlatan görüntülere de yer verildi.
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