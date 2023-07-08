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AK Parti'de yerel seçim şifresi: Güçlü ve dinamik kadro

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 10:46
2024 yılının ilk çeyreğinde yapılacak olan yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek isteyen AK Parti, Başkan Erdoğan liderliğinde çalışmalara start verdi. AK Parti'nin seçimlere giden süreçte siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediliyor.
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