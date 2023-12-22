AK Parti'de yerel seçim mesaisi! 4 ilin adayı için temayül yoklaması yapılacak

AK Parti ve MHP heyetleri aday belirleme sürecinde bir kez daha bir araya geliyor. Cumhur İttifakı 75 ilde AK Parti'nin adayını destekleyecek. 4 ilin adayı için İstanbul'da temayül yoklaması yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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