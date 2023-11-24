AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar ne zaman açıklanacak?

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. MHP ile 7 kez bir araya gelen AK Parti heyeti, son sözü liderlere bırakacak. Ankara yakın zamanda Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesini bekliyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

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