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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 11:24
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. MHP ile 7 kez bir araya gelen AK Parti heyeti, son sözü liderlere bırakacak. Ankara yakın zamanda Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesini bekliyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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