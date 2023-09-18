AK Parti’de yerel seçim hazırlığı

Yerel seçim yaklaşırken, seçim haritasını netleştiren AK Parti'de illerde mesai yoğun olacak. 7 ekimde yapılacak olağanüstü kongrenin ardından 'Şehir Buluşmaları' artacak. Bakanlar ile parti yönetimi tüm il ve ilçelerde seçmenle bir araya gelecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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