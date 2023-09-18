18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 10:58
Yerel seçim yaklaşırken, seçim haritasını netleştiren AK Parti'de illerde mesai yoğun olacak. 7 ekimde yapılacak olağanüstü kongrenin ardından 'Şehir Buluşmaları' artacak. Bakanlar ile parti yönetimi tüm il ve ilçelerde seçmenle bir araya gelecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
ABD ziyareti neden önemli?
ABD ziyareti neden önemli?
AB resti dünya basınında
AB resti dünya basınında
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun!
FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun!
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Yoğun diplomasi trafiği! BM programı...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
Emekli maaşları ve gençlere vergisiz telefon...
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
New York’ta Türkiye Yüzyılı tanıtımı!
New York'ta "Türkiye Yüzyılı" tanıtımı!
Başkan Erdoğan’dan ABD’de kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan Ahıska Türklerine hitap etti!
Başkan Erdoğan Ahıska Türklerine hitap etti!
Elon Musk Türkevi’nden ayrıldı!
Elon Musk Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Erdoğan Elon Musk’ı kabul ediyor!
Başkan Erdoğan Elon Musk'ı kabul ediyor!
Daha Fazla Video Göster