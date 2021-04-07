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AK Parti'de yeni dönem başlıyor!

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Giriş: 07.04.2021 23:24
Güncelleme:07.04.2021 23:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen merkez yürütme kurulu ile yaptığı toplantıda MYK üyeleri üzerinden parti teşkilatı ve milletvekillerine "sahada aktif olun" mesajı verdi. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar attığı adımların, yaptığı hizmetlerin daha iyi anlatılmasını gerektiğini söyleyen Erdoğan "gönüllere dokunmayı unutmayın" dedi.
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