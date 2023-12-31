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AK Parti'de üst komisyon 1 Ocak'ta toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 10:58
AK Parti 2024 yılının ilk gününe çalışarak başlayacak. Genel merkezde üst komisyon toplanacak, adayların ismi belirlenecek. A Haber muhabiri Ece Altuğ ayrıntıları aktardı.
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