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AK Parti’de üst düzey atamalar! AK Parti 9 kişi seçim işlerinden sorumlu

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Giriş: 03.03.2023 08:44
AK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına 6 isim daha getirildi. Atanan yeni isimler daha önce belirlenen 9 isimle beraber Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. İşte detaylar...
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