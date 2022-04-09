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AK Parti'de ulaşımda indirim teklifi! Pazartesi öğrencilere yönelik zammın kaldırılması teklif edilecek

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Giriş: 09.04.2022 15:09
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi. İBB'nin zammı sonrası Cumhur İttifakı harekete geçti. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yayınladığı videoda, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılmasını teklif edeceklerini bildirdi. İETT kurumunun zarar görmemesi için de aradaki farkı İBB'nin sübvanse edeceği duyuruldu..
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