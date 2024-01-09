09 Ocak 2024, Salı
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AK Parti'de Türkiye yüzyılı belediyeciliği heyecanı! Gerçek belediyecilik sahaya indi: Fetret devri kapanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde seçim startını verdi. Haliç'te 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilde AK Parti adaylarının açıklamasıyla birlikte tüm Türkiye'yi "Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği" heyecanı sardı. Adaylar "Gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde fetret devri kapanacak" dedi. Başkan Erdoğan'ın çizdiği aday profiline göre belirlenen adaylar tam zamanlı ve kendisini belediyeye adamış, şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak isimlerden oluştu.