25 Mart 2023, Cumartesi
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AK Parti’de temayül yoklaması! Süreç nasıl işleyecek?
AK Parti'den milletvekili olmak için başvuruda bulunan aday adayları için beklenen gün geldi. Seçmenin huzuruna çıkmadan önce teşkilatın onayından geçmesi gereken aday adayları için temayül yoklaması yapılacak. Sürece ilişkin detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.