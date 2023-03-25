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AK Parti’de temayül yoklaması! Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 14:36
AK Parti'den milletvekili olmak için başvuruda bulunan aday adayları için beklenen gün geldi. Seçmenin huzuruna çıkmadan önce teşkilatın onayından geçmesi gereken aday adayları için temayül yoklaması yapılacak. Sürece ilişkin detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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