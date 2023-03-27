27 Mart 2023, Pazartesi
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AK Parti’de temayül bitti sırada komisyonlar var! Milletvekilliği için titiz çalışma
Seçime 47 gün kaldı. Bir yandan deprem bölgesinde yaralar hızla sarılmaya çalışılırken bir yandan da seçim hazırlıkları devam ediyor. Başkan Erdoğan, "tarihi bir yol ayrımı" olarak nitelemişti 14 Mayıs'ı. AK Parti'de milletvekili listeleri için yoğun bir mesai yürütülüyor. Temayül yoklamaları tamamlandı. Yani bir nevi, seçimin provası yapıldı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.