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AK Parti'de tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıkladı

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Giriş: 24.03.2021 13:33
Güncelleme:24.03.2021 13:34
AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıkladığı ve seçim startını verdiği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti. Kongrede önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakına destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ellerinden gelse, "yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek" olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecektir. Ahd ediyorum yine döndüremeyecektir. İnsanlığı; hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik." dedi. "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum." diyerek çağrıda bulundu.
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