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AK Parti'de seçim toplantısı! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde

A Haber
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Giriş: 11.12.2023 15:49
AK Parti yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim komisyonu toplanırken adayların belirlenmesi için kritik süreç de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.
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