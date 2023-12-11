AK Parti'de seçim toplantısı! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde

AK Parti yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim komisyonu toplanırken adayların belirlenmesi için kritik süreç de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

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