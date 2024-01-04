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AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı! Adayların bir bölümü pazar günü açıklanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 09:54
AK Parti'de aday açıklama takvimi belli oldu. Adayların ilk bölümü 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi’nde açıklanacak kalan adaylar ve seçim beyannamesi 15 Ocak'ta paylaşılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara’dan aktardı.
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