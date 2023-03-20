AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor! 3 dönem kuralı uygulanacak mı?

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçim öncesinde AK Parti'de aday listeleriyle ilgili mesai devam ediyor. Adaylar belirlenirken 4 kriter göz önünde bulundurulacak. Üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar verecek.

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