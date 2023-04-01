01 Nisan 2023, Cumartesi
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AK Parti'de seçim beyannamesinde sona gelindi: Doğru adımlarla yola devam! İşte kullanılacak sloganlar...
Parlamento ve Cumhurbaşkanının seçileceği oylama öncesi AK Parti'de hummalı bir beyanname çalışması var. Asrın en büyük felaketi sonrası yeniden üzerinde çalışılan seçim beyannamesi son şeklini almak üzere. Türkiye Yüzyılı ana başlığı altında hazırlanan beyannamenin ilk maddesi afetlerle mücadele olurken, kadın hakları ve aile beyannamede en ön sıralarda yer alacak.