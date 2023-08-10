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AK Parti'de MYK günü! İşte gündemdeki başlıklar

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 12:18
AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde neler var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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