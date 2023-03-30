30 Mart 2023, Perşembe
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AK Parti'de 'liste' yoğunluğu! Aday adayları 14 komisyonda mülakata alınıyor
AK Parti'de milletvekili listeleri hazırlığı sürüyor. Milletvekili aday adayları 14 komisyonda mülakata alınıyor. 6 bin 25 aday adayına projeleri soruluyor. AK Parti'de aday adaylarıyla mülakat 1 Nisan'da sona erecek. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek. AK Parti grubu en az yüzde 60 oranında tazelenecek. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara aktardı.