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AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı | Listede sürpriz isimler var

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 12:04
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gün. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var.
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