AK Parti'de kulisler hareketli! İstanbul adayı için öne çıkan isimler belli oldu! Başkan Erdoğan hangisini tercih edecek?

Başkan Erdoğan'ın A Haber mikrofonlarından Türkiye'ye ilan ettiği 7 Ocak tarihinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklanacak. Tüm Türkiye'nin merak ettiği ismin kim olacağına yönelik kulisler hareketlenirken öne çıkan isimler belli oldu.