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AK Parti'de kulisler hareketli! İstanbul adayı için öne çıkan isimler belli oldu! Başkan Erdoğan hangisini tercih edecek?

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Giriş: 05.01.2024 13:04
Başkan Erdoğan'ın A Haber mikrofonlarından Türkiye'ye ilan ettiği 7 Ocak tarihinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklanacak. Tüm Türkiye'nin merak ettiği ismin kim olacağına yönelik kulisler hareketlenirken öne çıkan isimler belli oldu.
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