AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sona eren AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik burada yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkim önemli konulara değindi. Sözcü Çelik Macaristan'daki 6'lı muhalefetin seçimleri kaybetmesiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız sayın Orban ile yakın ilişkilere sahip ve bu ilişkilere önem veriyor. Gördüğümüz şu; birtakım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları her zaman ters teper. Kararı her zaman millet verir." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik ayrıca Türkiye'nin en önemli konularından biri olan fahiş fiyata karşı atılan KDV indirimleriyle ilişkili olarak "Biz sürekli sahada olan bir partiyiz. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunu takip ediyoruz." dedi.

AK Parti MKYK , Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin yürüttüğü müzakere performansın hemen herkes tarafından merak edildiğini, bununla ilgili bilgi almak, destek vermek için Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ifade edebilirim. En son Cumhurbaşkanımız Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitap ederek bir konuşma yapması geniş bir yankı buldu.

'SAVAŞI BİTİRECEK OLAN DİPLOMATİK ÇABANIN LİDERLER DÜZEYİNE TAŞINMASIDIR'

Nihayetinde savaşı bitirecek olan diplomatik çabanın liderler düzeyine taşınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki lidere de hazırlıklarımızın tam olduğunu, ev sahipliği yapabileceğimizi defalarca bildirdi. Taslağın ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul ya da Ankara'da bu görüşmeyi yaparak savaşı bitirmek konusunda çabamızı bir sonuca ulaştırmış oluruz.

Türkiye'nin güvenli arabulucu olma niteliği herkes tarafından takdir edilmektedir. Ukrayna'ya dönük insani yardımlarımız, insani koridorların açılması konusundaki çabalarımız olumlu sonuçlar alıyor. Dün ortaya çıkan görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması. Çeşitli yerlerdeki katliam görüntülerin buna eşlik etmesi, Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir faciadır.

UKRAYNA'DAKİ SİVİL ÖLÜMLERİ

Bu insanlık dışı eylemlerin araştırılması, sorunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Savaş hukukuna uymayan eylemler söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı görülmektedir. Türkiye NATO içerisindeki güvenilir iradesini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Rusya, Ukrayna ve diğer komşuların gözünde sözüne güvenilir, barış yanlısı iradesini ortaya çıkarmıştır.

Bu savaşın son yıllarda tartıştığımız pek çok konunun gözden geçirilmesine yol açan, test edildiğini görüyoruz. NATO'ya ideolojik saikler karıştırılmaya çalışılmaya, birtakım subjektif değerlendirmelerin için içine sokulması söz konusuydu. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyenler Türkiye'yi sorguluyordu. Halbuki görüldü ki Türkiye olmadan kilit mimarisi asla oluşturulamaz.

Güvenirlik, zor zamanda doğru yerde durma, diplomatik ve askeri kabiliyetlerin senkronize şekilde kullanmanın kapasitesidir bu. NATO konusunda bu aşamaya gelinmiş olunması iyi olmakla beraber AB konusunda bu aşamaya gelinmediğini görüyoruz. AB'nin Türkiyesiz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB'nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde muhakkak şekilde Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olması gerekir."

MACARİSTAN'DA 6'LI MUHALEFETİN KAYBETMESİ

Cumhurbaşkanımız sayın Orban ile yakın ilişkilere sahip ve bu ilişkilere önem veriyor. Gördüğümüz şu; birtakım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları her zaman ters teper. Kararı her zaman millet verir.

KDV İNDİRİMLERİ

Biz sürekli sahada olan bir partiyiz. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunu takip ediyoruz.