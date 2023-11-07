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AK Parti'de kritik MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'de

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Giriş: 07.11.2023 15:52
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 14.40'ta başladı. İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini Başkan Erdoğan taktı.
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