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AK Parti'de kongre tarihi belli oldu! Hamza Dağ canlı yayında duyurdu

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Giriş: 09.08.2023 13:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, canlı yayında partinin kongre tarihini açıkladı. Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi.
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