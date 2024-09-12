12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
AK Parti’de Kongre süreci resmen başladı! Tam kadro sahada

AK Parti’de Kongre süreci resmen başladı! Tam kadro sahada

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 08:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında imzaladığı kararla AK Parti'de Kongre süreci başladı. 81 ilde düzenlenecek Türkiye buluşmaları kapsamında bakan ve milletvekilleri de sahaya inerek vatandaşın sorunlarına kulak verip taleplerini dinleyecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
50 ilde Narkoçelik-38 operasyonu
50 ilde "Narkoçelik-38" operasyonu
Kongre süreci resmen başladı!
Kongre süreci resmen başladı!
4 duruşma salonu hazırlandı
4 duruşma salonu hazırlandı
İşte cinayetin işlendiği ahır
İşte cinayetin işlendiği ahır
Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…
"Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…"
A Haber Narin’in öldürüldüğü noktada!
A Haber Narin'in öldürüldüğü noktada!
Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı!
Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı!
Narin’in tutuklu olmayan amcası A Haber’e konuştu
Narin'in tutuklu olmayan amcası A Haber'e konuştu
Sekülerliğin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
"Sekülerliğin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar"
İtirafçının eşi A Haber’e konuştu
İtirafçının eşi A Haber'e konuştu
Adli tıp sonucu ne zaman çıkar?
Adli tıp sonucu ne zaman çıkar?
3 bakan Diyarbakır’da! Narin’i katledenler hesap verecek!
3 bakan Diyarbakır'da! "Narin'i katledenler hesap verecek!"
Daha Fazla Video Göster