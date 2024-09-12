12 Eylül 2024, Perşembe
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AK Parti’de Kongre süreci resmen başladı! Tam kadro sahada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında imzaladığı kararla AK Parti'de Kongre süreci başladı. 81 ilde düzenlenecek Türkiye buluşmaları kapsamında bakan ve milletvekilleri de sahaya inerek vatandaşın sorunlarına kulak verip taleplerini dinleyecek.