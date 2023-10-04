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AK Parti'de kongre heyecanı

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 10:16
AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Ankara'da yapılacak kongrede ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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