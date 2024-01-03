AK Parti’de karar mesaisi! Seçim beyannamesinde güvenli şehirler vurgusu

AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Başkan Erdoğan kurmaylarıyla ilk üst komisyon toplantısını yaptı. Seçim beyannamesi yazımı da sürüyor. 15 Ocak'ta açıklanması beklenen beyannamede, güvenli şehirler başlığı altında sokak hayvanları sorununa çözüm ve mahalle hayatına vurgu yapılması planlanıyor.

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