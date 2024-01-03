03 Ocak 2024, Çarşamba
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AK Parti’de karar mesaisi! Seçim beyannamesinde güvenli şehirler vurgusu
AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor. Başkan Erdoğan kurmaylarıyla ilk üst komisyon toplantısını yaptı. Seçim beyannamesi yazımı da sürüyor. 15 Ocak'ta açıklanması beklenen beyannamede, güvenli şehirler başlığı altında sokak hayvanları sorununa çözüm ve mahalle hayatına vurgu yapılması planlanıyor.