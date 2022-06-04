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AK Parti'de kamp mesaisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2022 18:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Çelik, "Seçim günveliği diyenler terörle mücadeleye destek vermeyenler" dedi. 2023 seçimlerine de değinen Çelik, "Yapmaları gereken adaylarını belirlemeleridir" şeklinde konuştu.
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