04 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'de kamp mesaisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Çelik, "Seçim günveliği diyenler terörle mücadeleye destek vermeyenler" dedi. 2023 seçimlerine de değinen Çelik, "Yapmaları gereken adaylarını belirlemeleridir" şeklinde konuştu.