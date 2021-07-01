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AK Parti'de İstişare toplantısı | Ömer Çelik: Başkan Erdoğan KKTC'deki törenlere katılacak

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Giriş: 01.07.2021 13:41
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nın sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacağını belirtti.
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