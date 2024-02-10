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AK Parti’de ilçe adayları açıklanacak! 51 ilde bulunan ilçe adayları belirlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 13:56
31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için titiz bir çalışma yürüten AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından ilçe belediyeleri belirlemeye başlamıştı. Bugün itibariyle 51 ilin ilçe belediye başkanı belirlenmiş olacak.
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