AK Parti’de ilçe adayları açıklanacak! 51 ilde bulunan ilçe adayları belirlendi

31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için titiz bir çalışma yürüten AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından ilçe belediyeleri belirlemeye başlamıştı. Bugün itibariyle 51 ilin ilçe belediye başkanı belirlenmiş olacak.

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