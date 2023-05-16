AK Parti'de iki haftalık kampanya planlaması! Başkan Erdoğan nereleri ziyaret edecek?

AK Parti'de iki haftalık kampanya planlaması yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki hafta boyunca nereleri ziyaret edecek? AK Parti MYK’dan ne karar çıktı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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