30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de Genişletilişmiş İl Başkanları Toplantısı

AK Parti’de Genişletilişmiş İl Başkanları Toplantısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 08:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK/YPG’ye gece operasyonu
PKK/YPG’ye gece operasyonu
Ekolojik turizmle canlanma!
Ekolojik turizmle canlanma!
Başarısızlığın faturası işçilere kesildi
Başarısızlığın faturası işçilere kesildi
Kökünü Kurutma Operasyonu
Kökünü Kurutma Operasyonu
İl başkanları ile bir araya gelecek
İl başkanları ile bir araya gelecek
Köstebek gibi saklanıyor
Köstebek gibi saklanıyor
Gelecek Partili Torun PKK ağzıyla konuştu
Gelecek Partili Torun PKK ağzıyla konuştu
Altılı masa Halk TV’de fıkralara konu oldu
Altılı masa Halk TV'de fıkralara konu oldu
Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak!
Asgari ücret büyük memnuniyet uyandıracak!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Pençe-Kilit şehitlerine veda!
Güvenlik zırhı genişletiliyor
Güvenlik zırhı genişletiliyor
Suriye’ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster