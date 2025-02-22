AK Parti'de büyük kongre heyecanı! "Yarım kalan hikaye olmayacak"

AK Parti'de takvimler artık pazar günü yapılacak büyük kongreye ayarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün mesaisini kongre hazırlıklarına ayırmış durumda. AK Parti'yi 2028 seçimlerine götürecek kadronun belirleneceği kongre ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda, yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak." dedi. Devamında da "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." cümlesini kurdu. AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının ipuçları da paylaşıldı.

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