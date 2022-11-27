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AK Parti'de 'Büyük İstanbul' buluşması! Başkan Erdoğan İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programına katılacak

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 15:09
AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması bugün gerçekleşiyor. AK Parti seçim öncesi en büyük buluşmayı yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birlik, İrade, Zafer programında 17'de konuşacak. Peki Başkan Erdoğan 2023'e yönelik ne mesaj verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek değerlendirdi.
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