AK Parti'de 'Büyük İstanbul' buluşması! Başkan Erdoğan İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer programına katılacak

AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması bugün gerçekleşiyor. AK Parti seçim öncesi en büyük buluşmayı yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birlik, İrade, Zafer programında 17'de konuşacak. Peki Başkan Erdoğan 2023'e yönelik ne mesaj verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek değerlendirdi.

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