AK Parti'de büyük heyecan! Büyük Kongre için geri sayım başladı: Slogan belli oldu

"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 2019 yılı aralık ayında başlatılan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan süreç, 24 Mart'taki büyük kongre ile tamamlanacak. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar' o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' diyeceğiz" dedi. Ünal, "Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak" ifadelerini kullandı.