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AK Parti'de artık gözler 15 Ocak'ta! Seçim beyannamesi ve diğer illerin adayı açıklanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 11:41
26 il adayının dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından AK Parti'de artık gözler 15 Ocak'a çevrildi. Seçim beyannamesi ve diğer iller açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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