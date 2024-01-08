AK Parti'de artık gözler 15 Ocak'ta! Seçim beyannamesi ve diğer illerin adayı açıklanacak

26 il adayının dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından AK Parti'de artık gözler 15 Ocak'a çevrildi. Seçim beyannamesi ve diğer iller açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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