AK Parti'de 'afet' zirvesi gerçekleşti! Yangın ve sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı verildi

AK Parti'de 'afet' zirvesi gerçekleşti, 7 bakan sunum yaptı. Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 6 saat süren MKYK toplantısında gündem sel felaketi ve orman yangınları oldu. Ve bu sabah önemli karar açıklandı. Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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