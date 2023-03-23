AK Parti’de adaylık süreci sona erdi! Sahadan gelen bilgiler masada

Cumhur İttifakı’nda liste mesaisi sürüyor. AK Parti ve MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Milletvekili adayları ile ilgili 4 önemli kriter çerçevesinde, sahadan gelen bilgilerle hazırlanan listeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında. Listelere son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

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